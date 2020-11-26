Тысячи норок, которые были уничтожены в Дании из-за опасений по поводу мутации коронавируса, не удалось захоронить как следует. Теперь тела животных поднимаются из-под земли на поверхность.
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Об этом сообщает The Guardian. Как объяснил журналистам представитель полиции Дании Томас Кристенсен, при разложении тел образуются газы, содержимое и без того неглубоких могил увеличивается в объемах.
«Таким образом, в худших случаях тело норки выталкивает из земли», - заключил он.
В Западной Ютландии, где норки были массово захоронены на военном полигоне, полиция пыталась противостоять этому жуткому явлению, засыпая тела дополнительной землей.
«Это естественный процесс. К несчастью, один метр земли – это не просто один метр земли. Это зависит от типа почвы. Проблема в том, что песчаная почва Западной Ютландии слишком легкая, так что нам пришлось сыпать больше земли сверху», - пояснил Кристенсен.
Местные СМИ, при этом, сообщают, что тела животных могли быть захоронены слишком близко к водоемам и источникам подземных вод. Это вызывает опасения по поводу загрязнения питьевой воды.
Коронавирус у норок
- В Дании в начале ноября выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок людям
- Власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, обнаруженной у животных. Датское правительство опасается, что из-за генетических изменений вируса он может быть нечувствителен к вакцине.
- Это решение сопровождалось в стране политическим кризисом. В конечном итоге правительство решило, что угроза вакцине в связи с новой мутацией вируса, "вероятнее всего, устранена".
- Однако к тому моменту фермеры в Дании уничтожили более 10 миллионов норок.
- Случаи заражения норок коронавирусом фиксируются и в других странах.
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