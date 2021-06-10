Родители-волки хорошо заботятся о малых / скриншот из видео
В бельгийском парке дикой природы сняли развлечения малых волчат.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Три самочки и два самца родились в апреле и это впервые, когда удалось так вблизи их разглядеть.
Работники зоопарка говорят, родители-волки хорошо заботятся о малышах, те хорошо растут, набирают вес и радуются летнему теплу.
В бельгийском парке дикой природы сняли развлечения малых волчат
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