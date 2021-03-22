По рассказам украинских полярников, гигант "был не очень рад" внезапной встрече с людьми.

Украинские ученые из 25-й антарктической экспедиции разбудили в океане спящего кита, который этому «был не очень рад».

Видео инцидента они выложили в соцсеть Facebook.

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"Всю зимовку встретить китов было для нас большой удачей, а вот теперь эти замечательные гиганты у нас буквально "за каждым углом". Выходишь в океан по делам и мимоходом будишь кита, который мирно спит", – пишут они в Facebook.

По словам полярников, этот гигант "был не очень рад, что можете увидеть на видео". Сами же полярники были в восторге от увиденного.

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Автор: Денис Прядко