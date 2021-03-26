По словам эксперта, в Украине наблюдается перекос: реальные проблемы в экологии замалчиваются, тогда как количество проверок крупных предприятий только растет.

Украинское государство сосредоточено на контроле предприятий на предмет соблюдения экологического законодательства вместо того, чтобы внедрить реальные стимулы и источники финансирования модернизации бизнеса, как это принято в Европе.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

«Важно, чтобы были созданы стимулы для тех предприятий, которые действительно занимаются модернизацией производства. Чтобы предприятию было выгоднее становиться экологичным. Кстати, это европейская практика, и они поощряют бизнес. Украинское государство сосредоточено на контроле, наказании, но в то же время мы говорим о выполнении «Европейского зеленого соглашения». Пока что здесь мы видим большие риски», - сказала она.

По словам Цыганок, наибольшее давление и контроль испытывают крупные промышленные предприятия, которые и так проводят экологическую модернизацию, поскольку они находятся у всех на виду и являются открытыми для коммуникаций.

«Традиционно наибольшее внимание со стороны контролирующих органов и со стороны общественности к тем предприятиям, которые наиболее открыты в публичном пространстве и на самом деле говорят об экологизации. Те предприятия, которые работают в тени, часто не меньше загрязняют окружающую среду, но единое законодательное поле на них не распространяется», - сказала она.

Эколог отметила, что сейчас в Украине много говорят о реформе государственного экологического контроля. Но перед тем, как предоставить контролирующим органам широкие возможности для проверок бизнеса, необходимо также предусмотреть источники финансирования модернизации предприятий и внедрить стимулы для экологизации производства.

«Мы не учитываем того, что все меры по экологизации требуют очень значительного финансирования, и мы видим, что бюджет реализации таких программ не заложен, а законодательство в то же время предлагает дать контролирующим органам неограниченные возможности контроля. При этом для предприятий в законе не заложены стимулы проводить модернизацию. Это приведет к тому, что предприятия просто будут отбиваться от инспекторов, и наша страна снова погрузнет в коррупционных скандалах», - считает эксперт.

По ее словам, в Украине наблюдается перекос: реальные проблемы в экологии замалчиваются, тогда как количество проверок крупных предприятий только растет.

«На сегодня вопрос реальных экологических улучшений очень важен. Потому что отовсюду, это как мантра звучит, что мы готовимся выполнять «Европейское зеленое соглашение», но в то же время предлагается очень много законодательных инициатив, которые рискуют остаться только на бумаге. Потому что разработчики таких проектов плохо оценивают реалистичность этих предложений. Мы слишком много залипаем в декларативных обещаниях и популизме», - добавила Цыганок.

Эксперт отметила, что возглавляемая ею ассоциация пытается убедить чиновников в том, что слепое выполнение, без реальной оценки, экологических требований, в том числе требований «Европейского зеленого соглашения», приведет к закрытию предприятий и, как следствие, ухудшению экономики страны в целом.

Как сообщал УНИАН, раннее эксперты отмечали, что постоянные проверки бизнеса в Украине под прикрытием заботы об экологии часто носят политический или экономический характер, что препятствует решению реальных проблем и дискредитируют само движение по охране окружающей среды.

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Автор: Иван Бойко