Ученые подготовили для кальмара приманку, которая с виду очень похожа на медузу и мешок с рыбами.

Группа ученых-ихтиологов обнаружила в Мексиканском заливе гигантского кальмара длиной 3,5 метра и подкинула ему приманку, на которую он начал охотиться.

Об этом сообщает express.co.uk.

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Ученые подготовили для кальмара приманку, которая с виду очень похожа на медузу и мешок с рыбами. И она его заинтересовала. Исходя из записи, было установлено, что кальмар, прежде чем пойти на убийство своей жертвы, сначала преследует ее.

Гигантские кальмары вырастают до 12 метров в длину, об их жизни пока что мало известно. Они встречаются во всех океанах Земли. Их чаще всего находят вблизи Британских островов и Норвегии, около Южной Африки, возле Японии, Австралии и Новой Зеландии.

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Автор: Денис Прядко