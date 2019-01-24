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В Одесской области директор мусорного полигона погорел на взятке

12:40, 24 января 2019
Мусор
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Коррупционер получал взятку в несколько траншей / фото oda.zt.gov.ua

Полиция задержала при получении взятки в 10,9 тысяч гривень директора одного из полигонов твердых отходов в Одесской области, который отказывался принимать мусор без "вознаграждения".

Об этом «УСИ Одесса» сообщил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области.

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Коррупционер получал взятку в несколько траншей. Во время передачи очередной части денег его задержали.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

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Теги: #взятка#Одесская область#мусороперерабатывающий завод