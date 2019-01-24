В Одесской области директор мусорного полигона погорел на взятке
12:40, 24 января 2019Мусор
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Полиция задержала его при получении взятки в 10,9 тысяч гривень.
Коррупционер получал взятку в несколько траншей / фото oda.zt.gov.ua
Полиция задержала при получении взятки в 10,9 тысяч гривень директора одного из полигонов твердых отходов в Одесской области, который отказывался принимать мусор без "вознаграждения".
Об этом «УСИ Одесса» сообщил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области.
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Коррупционер получал взятку в несколько траншей. Во время передачи очередной части денег его задержали.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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