Исследование показало, что устойчивость к антибиотикам возрастает вместе с ростом загрязнения воздуха.

Загрязнение воздуха может способствовать повышению устойчивости человеческого организма к антибиотикам.

Новое исследование показало, что устойчивость к антибиотикам повышается при увеличении содержания в воздухе мелких частиц, образующихся из-за выхлопных газов, передает Би-би-си. Ученые проанализировали данные из 100 стран, собранные за 20 лет, и они показали, что увеличение загрязнения воздуха связано с ростом устойчивости к антибиотикам независимо от континента.

Исследование показало, что устойчивость к антибиотикам возрастает вместе с ростом содержания мелких твердых частиц, которые могут проникать в легкие и кровь.

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"Со временем эта связь усилилась и привела к большему росту резистентности в последние несколько лет", - прокомментировали исследователи.

"Резистентность к антибиотикам и загрязнение воздуха являются одними из самых серьезных угроз для здоровья человека. До сих пор у нас не было четкого представления о взаимосвязи между ними", - прокомментировал результаты исследования профессор Хонг Чен из Чжэцзянского университета.

Устойчивость к восприятию антибиотиков

Устойчивость к антибиотикам является одной из самых больших угроз для здоровья людей. Например, в 2019 году из-за устойчивости к антибиотикам погибли около 1,27 млн человек. По данным ООН, если ситуация в корне не изменится, к 2050 году по этой причине могут погибнуть около 10 млн людей.

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