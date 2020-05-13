Ткаченко объяснил, как решить проблему с вредными выбросами Дарницкой ТЭЦ

В Киеве еще с 2017 года рассматривается инициатива местных жителей и активистов относительно запрета использования каменного угля в промышленности после 2023 года.

Народные депутаты и активисты будут добиваться запрета на использование угля в качестве топлива для ТЭЦ на территории Киева, а также прекращения работы золошлакоотвала на улице Здолбуновской.

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Об этом в Facebook сообщил народный депутат народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

Как рассказал депутат, на прошлой неделе он вместе с коллегой Александром Мариковским провел zoom-переговоры с активистами и экологами, чтобы обсудить, как добиться от городской власти перестать игнорировать проблему Дарницкой ТЭЦ. Выбросы с ТЭЦ, как известно, серьезно влияют на качество воздуха в столице.

«Уже более 5 лет КГГА молчит, а я очень хочу, чтобы активистов наконец услышали. Они же борятся за наш с вами чистый воздух. И здесь одними лишь фильтрами на ДТЭЦ, которые как то могут спасти ситуацию — не обойтись. Власти уже несколько лет кормят местных жителей обещаниями, что золошлакоотвал закроют, а процесс утилизации отходов разработают другим способом (благодаря техническим бассейнам). По состоянию на сегодня, работы в этом направлении нет, а потому обещания столичной власти — пустые», - объясняет Ткаченко.

По его словам, в Киеве еще с 2017-го года рассматривается инициатива местных жителей и экоактивистов о запрета на использование каменного угля в промышленности после 2023 года. Но это лишь стратегия, а не юридический документ. Результатом рассмотрения этой инициативы должно стать решение Киевсовета, но его до сих пор нет.

«Наверное, причина такого «молчания» вокруг ТЭЦ и затягивание времени кроется в ее владельце. Им является Анатолий Шкрибляк, бизнес-партнер Игоря Кононенко — близкого человека Петра Порошенко. Поэтому Кличко вообще не реагировал на выступления активистов, а любые обвинения быстро сворачивались на Банковой», - отмечает депутат.

Ткаченко привел ряд требований, на которых настаивают депутаты и активисты:

— запретить использование угля в качестве топлива для ТЭЦ на территории г. Киева и перейти на использование газа; прекратить использование действующего золошлакоотвала по ул. Здолбуновской в г. Киеве, и обеспечить экологическое восстановление данной зоны;

— переоборудовать существующее и установить дополнительное оборудование для уменьшения вредного воздействия от деятельности Дарницкой ТЭЦ (мокрой сероочистки дымовых газов; электрофильтров; селективного каталитического/некаталитического восстановления щелочных скрубберов);

— привлечь лиц, виновных в нарушении экологического законодательства, к ответственности;

— установить законодательный запрет на использование каменного угля в сжигательных установках в промышленных масштабах для объектов, которые находятся в пределах населенных пунктов и не оборудованы достаточными системами защиты окружающей среды.

По словам депутата, работа в этом направлении уже начата. Так, он получил первый ответ на один из пяти своих депутатских запросов. Отвечало Министерство енергтетики и защиты окружающей среды.

«В тексте отмечают, что деятельность Дарницкой ТЭЦ ведется с наличием всех нужных ей на то разрешений, а следовательно юридчних оснований для ее закрытия у них нет. Далее они перепоручили выяснить ответы на мои вопросы по уменьшению загрязняющих выбросов ДТЕЦ и улучшению экологической ситуации в г. Киеве и.о. председателя Гос.экологической инспекции — Егору Фирсову. Который, на самом деле, вместе с Александром Мариковским, давно пытается сдвинуть проблему ДТЕЦ с места, но все никак», - отмечает нардеп.

Активистов и депутатов банально не допускают на ТЭЦ для проведения каких-либо проверок, а «отписки» на реальную проблему происходят уже с 2015 года.

Ткаченко сообщает, что над ситуацией уже работает команда экспертов экологов и юристов.

"Запросами мы не ограничимся. Должны же владельцы ДТЕЦ понести ответственность за то, что травят киевлян, а городская власть ответить за свое бездействие. Мы не остановимся, пока эту «гадость» не остановим", - заключил он.

Ранее Ткаченко рассказал об опасности работы Дарницкой ТЭЦ. Это единственная ТЭЦ в столице, работающий на угле.