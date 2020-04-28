Фотограф заснял уникальный танец светящихся дельфинов (видео)

Мужчина признался, что это была одна из самых волшебных ночей в его жизни.

Калифорнийский фотограф Патрик Койн запечатлел «световое шоу» небольшой стаи дельфинов.

Несмотря на научное объяснение происходящего, мужчина признался, что это была одна из самых волшебных ночей в его жизни, пишет Science Alert.

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Фотограф провел несколько часов поисков в темноте у берегов калифорнийского пляжа Ньюпорт.

«Мы провели там несколько часов, когда наконец-то появились два дельфина, чтобы начать невероятное сияющее шоу. Через несколько минут появились еще несколько и это было настоящим безумием. Я, честно говоря, все еще перевариваю все это» - добавил он.

Однако необычное явление имеет вполне научное объяснение. Так, в прибрежных районах биолюминесценция вызывается микроскопическими организмами, называемыми динофлагеллятами.

Эколог Ребекка Хельм также обратила внимание на видео в своем Twitter, отметив, что «дельфины пугают водоросли и те, в свою очередь, испражняются светом». Позднее женщина поправила себя, сказав, что это больше похоже на «маленькие светящиеся приступы паники».

Как сообщал ранее УНИАН, во Французской Полинезии дельфин-афалина усыновил детеныша широкомордого дельфина. Это первый известный случай такого рода.