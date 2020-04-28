Фотограф заснял уникальный танец светящихся дельфинов (видео)
Калифорнийский фотограф Патрик Койн запечатлел «световое шоу» небольшой стаи дельфинов.
Несмотря на научное объяснение происходящего, мужчина признался, что это была одна из самых волшебных ночей в его жизни, пишет Science Alert.
Читайте такжеВ Японии умер "самый одинокий" дельфин в мире
Фотограф провел несколько часов поисков в темноте у берегов калифорнийского пляжа Ньюпорт.
«Мы провели там несколько часов, когда наконец-то появились два дельфина, чтобы начать невероятное сияющее шоу. Через несколько минут появились еще несколько и это было настоящим безумием. Я, честно говоря, все еще перевариваю все это» - добавил он.
Однако необычное явление имеет вполне научное объяснение. Так, в прибрежных районах биолюминесценция вызывается микроскопическими организмами, называемыми динофлагеллятами.
Эколог Ребекка Хельм также обратила внимание на видео в своем Twitter, отметив, что «дельфины пугают водоросли и те, в свою очередь, испражняются светом». Позднее женщина поправила себя, сказав, что это больше похоже на «маленькие светящиеся приступы паники».
Как сообщал ранее УНИАН, во Французской Полинезии дельфин-афалина усыновил детеныша широкомордого дельфина. Это первый известный случай такого рода.