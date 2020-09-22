Дым и вонь уже третьи сутки - на Левом берегу столицы. Там до сих пор не могут потушить свалку, тлеющую в глубине.
Огонь охватил две тысячи квадратных метров площади. Был ли это поджог или самовозгорание, исследуют. Свалка незаконная, говорится в сюжете ТСН.
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Стройматериалы и пластик там набросали сами люди. Рядом - заброшенное озеро, пересохшее и превратившееся в торфяник. Столичные власти заявили - на месте пожара зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе.
Экологи же сетуют - такие пожары неотвратимо меняют экологию всего Киева. А те, кто сейчас дышит этим дымом, серьезно рискуют.
Это канцерогены и онкология, поскольку эти газы надо очищать. Этого не происходит. В современных технологиях, в мусоросжигательных заводах, такие системы стоят сотни миллионов евро. А здесь это происходит прямо в воздухе. Соответственно, мы всеми этими фенолами, формальдегидами и остальным, дышим. Иногда и вместе с прозрачным воздухом, - рассказал эколог Сергей Волков.
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