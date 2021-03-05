Глава инспекции призвал граждан сообщать о случаях торговли такими растениями на горячую линию.

Государственная экологическая инспекция начала проведение усиленных мер по сохранению раннецветущих краснокнижных объектов растительного мира, к которым относятся подснежники.

Читайте такжеСотни птиц в заповеднике "Аскания-Нова" погибли в муках от сильного яда: подробности расследования (видео)Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По моему поручению все территориальные органы ГЭИ начали проведение усиленных мер по сохранению раннецветущих объектов растительного мира, в том числе тех, которые находятся в Красной книге Украины. Среди них - подснежник обычный, шафран Гейфеля (крокус), белоцвет весенний», - цитирует пресс-служба главу ГЭИ Андрея Малеванного.

По его словам, правонарушителей ожидает наказание в виде штрафа от 1700 до 3655 гривен, конфискации объектов растительного мира, а также оплаты убытков, рассчитанных инспекцией за ущерб, причиненный окружающей среде.

Малеванный отметил, что такой усиленный контроль позволит сделать продажу первоцветов рискованным и невыгодным делом, ведь потенциальные потери от уплаты штрафов и убытков превысят возможные доходы.

«В прошлом году Госэкоинспекция только в начале марта зафиксировала 206 фактов незаконной продажи первоцветов. Это тысячи цветов, ущерб от уничтожения которых составил более 700 тыс. гривен», - сказал он.

Председатель ГЭИ напомнил, что граждане также могут противодействовать уничтожению краснокнижных растений. Свидетели продажи первоцветов могут позвонить на горячую линию ГЭИ (+38 (044) 521-20-38) и сообщить детали о нарушениях. Добавить свою жалобу можно с помощью мобильного приложения Ecoinspector 2.0.

Справка УНИАН. Традиционно в конце февраля-начале марта начинается цветение подснежников, занесенных в Украине в Красную книгу. В этот же период активизируется незаконная торговля этими растениями.

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Автор: Анна Бредихина