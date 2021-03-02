Россияне, по данным разведки, в срочном порядке доставили на задействованные в работах суда ампулы с атропином (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами).

Маршрут трубопровода "Северный поток-2" проходит рядом с опасной зоной - районом о. Борнхольм (принадлежит Дании), на дне которого захоронены химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны.

Это несет угрозу экологии, предупредили в Службе внешней разведки Украины.

Так, за последние полвека морские течения сдвинули немалое количество контейнеров с боевыми отравляющими веществами и разбросали их на значительной площади вокруг острова.Читайте такжеРоссийский суд отказался запрещать строительство "Северного потока-2" по требованию экологов

В течение последних по меньшей мере 35 лет такие контейнеры и боеприпасы периодически случайно обнаруживают на востоке и юге от о. Борнхольм, отметили в СВР.

Для минимизации экологических рисков Дания в качестве условия предоставления разрешения на прокладку трубопровода в своих водах выдвигала обязательность использования судов с динамическим позиционированием (DP).

"В России же единственным трубоукладчиком с DP оказался "Академик Черский". Однако его техническое состояние не позволяет до сих пор начать работы. Поэтому РФ приложила значительные усилия и добилась получения изменений в датском разрешении, которые дали "зеленый свет" использованию якорного позиционирования",- рассказали в Службе внешней разведки.

Теперь в водах Дании работает трубоукладчик "Фортуна", использующий 12 якорей для своего позиционирования. И каждый из них рискует задеть опасный объект на дне.

"Осознавая высокий уровень опасности, россияне в срочном порядке доставили на задействованные в работах суда ампулы с атропином (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами). Однако, несмотря на опасность жизни и здоровью экипажей и экосистеме Балтийского моря в целом, Россия продолжает ускорять работы по прокладке трубы, скрывая от общественности любую информацию", - подчеркнули в СВР.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

По состоянию на конец февраля 2021 года из-за санкций США сразу 18 европейских компаний отказались достраивать "Северный поток-2".

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Автор: Ольга Робейко