Вблизи заказника очень повреждены уникальные сосновые боры.

Уникальный ботанический заказник "Серебрянский", где из-за вторжения РФ с 2022 года продолжаются боевые действия, уже никогда не удастся восстановить. Об этом академик НАН Украины, эколог Яков Дидух рассказал в интервью РБК-Украина. По его словам, эта природная территория практически полностью уничтожена. Также рядом с Серебрянским лесом получили значительные повреждения уникальные сосновые боры, растущие на меловых склонах Северского Донца - это часть национального парка "Святые Горы".

"Серебрянский лес фактически полностью уничтожен, а вблизи него очень повреждены уникальные сосновые боры на меловых склонах Северского Донца в национальном парке "Святые Горы", - сказал ученый.

По его словам, из-за отсутствия доступа к территории точный объем разрушений пока не известен. Экспедиция для обследования планируется только в этом году. По словам Дидуха, эти потери чрезвычайно болезненны, поскольку здесь растет много редких растений.

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Ученый рассказал, что полное восстановление уникальной экосистемы уже невозможно. Можно высадить новые деревья, но это будет совсем другой лес - другая структура, другие условия. В частности, из-за изменения климата новые насаждения будут отличаться от предыдущих.

"Естественная растительность не восстановится до предыдущего типа. Восстановить насаждения можно, но это очень дорого, и это уже будут другие леса, потому что на них будут влиять изменения климата", - говорит Дидух.

Сколько времени нужно на восстановление леса

По его мнению, на полноценное восстановление соснового леса может уйти не менее 50-70 лет, ведь лес - это не просто деревья, это сложная экосистема со многими взаимосвязанными видами.

Дополнительной проблемой является распространение инвазионных, чужеродных видов - таких как ясень пенсильванский, американский клен, красный дуб и тому подобное. Они вытесняют местную флору. Например, в дубовых лесах растет несколько десятков видов растений, в том числе много ранневесенних. В то время как под красным дубом - максимум 6-7 видов. Из-за отсутствия естественных врагов эти виды агрессивно захватывают территории, снижая разнообразие.

"Древесные виды так влияют на наземную биоту, что она теряется, и это приводит к тому, что адвентивные виды, которые не имеют здесь вредителей, вытесняют наши природные виды, и популяции последних катастрофически уменьшается", - отметил ученый.

В связи с климатическими изменениями некоторые местные деревья, например дуб, становится труднее выращивать. Но замещение должно происходить благодаря засухоустойчивым видам именно из местных экосистем, а не иностранными, отметил он.

Некоторые ландшафты могут не восстановиться никогда

По словам Дидуха, леса восстанавливаются очень медленно - на это нужно не менее 70 лет. Травяные экосистемы - в пределах 10-50 лет, в зависимости от глубины разрушения. А если повреждена почва или расколота скала - такие ландшафты могут не восстановиться никогда.

"Мы это видим даже по радиации в Чернобыльской зоне. Есть места, где мы можем нормально уже ходить и даже проживать, а есть такие, где зашкаливает радиация и там невозможно работать. В результате войны наблюдаются многие типы разрушений, различные экосистемы имеют разную чувствительность и сопротивляемость к таким воздействиям, поэтому восстановление будет разным. Но можно утверждать, что негативные последствия будут проявляться в разных формах десятками лет", - говорит ученый.

Что известно о ботаническом заказнике "Серебрянский"

Ботанический заказник местного значения "Серебрянский" объявлен решением исполкома Луганского областного совета народных депутатов от 25 декабря 2001 года.

Он имеет общую площадь 107,1 га и охватывает комплекс лесов, болот, лугов, водной и болотной растительности. Это очаг бореальной флоры, включающий редкие в Луганской области и занесенные в Красную книгу Украины виды растений. Фауна заказника содержит редких квакшу обыкновенную и веретенницу ломкую.

До вторжения здесь гнездились осоед, сова ушастая, сова серая, большой пестрый, средний и малый дятлы, синицы, скворцы, дрозды, припутень, горлица, удод, сорока, сойка, ворон, фазан. Обитали барсук европейский, лесная куница, европейская норка, выдра, выверки обыкновенная и телеутка, олень благородный, серна, периодически заходит свинья дикая и лось.

С осени 2022 года через леса проходит линия фронта.

Серебрянский лес и война

Как писал ранее УНИАН, весной 2024 года пресс-служба Министерства внутренних дел Украины показала, какой апокалиптический вид сейчас имеет Серебрянский лес - как масштабно горят деревья, от которых остались только стволы. Именно в таких условиях находятся украинские защитники - в постоянном дыме, огне.

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