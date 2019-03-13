В Харькове организовали бесплатную вакцинацию домашних животных

Прививка действует один год, потом проводится ревакцинация.

Плановая вакцинация домашних животных против бешенства проводится с 11 марта по 18 апреля на всех 66 участках КП "Жилкомсервис" в Харькове.

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Как сообщила сегодня начальник отдела Департамента жилищного хозяйства горсовета Виктория Богатырь, за два дня в городе привили 70 собак и кошек, передает sq.com.ua. Вакцинация проводится бесплатно, владельцам животных нужно оплатить только 5 грн за справку о прививке.

"Плановая вакцинация проводится ежегодно в марте-апреле для владельцев животных, проживающих в многоэтажных домах коммунальной формы собственности. Второй этап стартует в мае – в этот период будут прививаться животные, проживающие в частном секторе. Вакцина закупается за средства госбюджета", - отметила Богатырь.

По словам ветфельдшера Инны Ягнюк, животных прививают с 3-месячного возраста. Перед прививкой питомец должен быть здоров. Вакцинация проводится препаратом украинского производства "Рабистар", для одной прививки используется 1 мл лекарства независимо от веса животного.

"Харьковчане идут на прививки активно, потому что знают, что бешенство – очень опасное острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и всегда заканчивается летальным исходом. Поэтому необходимо вовремя проводить вакцинацию. Прививка действует один год, потом проводится ревакцинация", - сообщила Ягнюк.

Она отметила, что при заражении животного бешенством явные признаки можно обнаружить на 10-й день после инфицирования. Также для больного животного характерны светобоязнь и боязнь воды, слюнотечение и судороги.

По информации Департамента жилищного хозяйства, в рамках плановой вакцинации в среднем в год прививают от 4 до 6 тыс. животных.