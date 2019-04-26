Ученые раскрыли причину таинственного исчезновения целой колонии пингвинов (видео)

Птенцы утонули, когда в непогоду разрушилась льдина, на которой они росли.

Британские ученые раскрыли тайну исчезновения императорских пингвинов в Антарктиде.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Птенцы утонули, когда в непогоду разрушилась льдина, на которой они росли. Произошло это еще в 2016 году, однако британские ученые это поняли, изучив снимки из космоса.

Именно после этого несчастного случая с ледяного шельфа Брант бесследно исчезла целая колония этого вида.