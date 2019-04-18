Reuters опубликовал умилительные фото птенцов самого толстого в мире попугая какапо (фоторепортаж)

Вылупились 76 попугайчиков и ученые надеются, что по крайней мере 60 из них выживут и пополнят популяцию.

Фотосервис Reuters опубликовал умилительные фотографии птенцов самого толстого в мире попугая какапо, или совиного попугая.

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В Новой Зеландии этих нелетучих попугаев пытаются уберечь от исчезновения, ведь на планете осталось меньше полутора сотен. Впрочем, этот сезон размножения биологи называют рекордно плодотворным.

Вылупились 76 попугайчиков и ученые надеются, что по крайней мере 60 из них выживут и пополнят популяцию. А еще несколько веков назад какапо был одной из самых распространенных птиц Новой Зеландии.

Как сообщал УНИАН, основная причина вымирания какапо - уничтожение их естественной среды из-за строительства ферм. Когда-то считалось, что какапо вымерли совсем, но в 1970-х годах на острове Стюарт на юге страны обнаружили несколько десятков птиц.