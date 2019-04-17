Экологи назвали причину массовой гибели рыбы на Житомирщине

Специалисты обнаружили низкое содержание растворенного кислорода в местах гибели рыбы, а также наличие химических веществ, попавших из реки Хомора.

На Житомирщине массовая гибель рыбы, которая была зафиксирована на прошлой неделе в реке Случь в пределах города Барановка, произошла из-за попадания химических веществ из реки Хомора, берущей начало в Хмельницкой области.

Соответствующие результаты лабораторных исследований, которые есть в распоряжении УНИАН, обнародовала Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

Согласно результатам, специалисты частично проработали пробы воды из рек Хомора и Случь на Житомирщине, которые были отобраны на момент гибели рыбы. В частности, специалисты обнаружили низкое содержание растворенного кислорода в местах гибели рыбы, а также наличие химических веществ, попавших из реки Хомора.

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Лабораторные исследования отобранных проб продолжаются.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине в пределах города Барановка в реке Случь в ночь на 12 апреля погибли более 25 тыс. рыб. Предварительно, сумма ущерба от гибели рыбы превышает 14 млн грн.

В области в предыдущие годы уже были случаи загрязнения рек Хомора и Случь. По результатам предыдущих анализов, специалисты установили, что река Хомора периодически загрязняется стоками со стороны Хмельницкой области.

Справка УНИАН. Хомора - река, которая берет начало в селе Кузьминцы Хмельницкой области и впадает в реку Случь.