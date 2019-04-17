В Таиланде спасли песика, который заплыл в открытое море на 200 километров (видео)
11:03, 17 апреля 2019Спасение видов
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Животное заметили, когда оно подплыло к добывающей установке.
В Таиланде спасли песика, который оказался в открытом море в 200 километрах от берега.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В Сиамском заливе работники буровой платформы спасли песика на расстоянии 200 километров от берега. Животное заметили, когда оно подплыло к добывающей установке. Четвероногого едва удалось разглядеть, потому что он такого же цвета, как ржавые балки платформы. Скорее всего, он оказался так далеко от суши, потому что выпал из рыболовецкой лодки.
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