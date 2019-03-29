Экологи сообщили о запрещенных маневрах военного вертолета над заповедником в Одесской области (фото)

Из-за сильного шума техники тысячи птиц улетели с места кормежки.

В Одесской области экологи заявляют о запрещенных маневрах военного вертолета над территорией национального природного парка заповедника «Тузловские лиманы».

Об этом в Facebook сообщил известный эколог, бывший директор заповедника Иван Русев. По его словам, сегодня в 16.30 через заповедную зону НПП «Тузловские лиманы», на высоте около 100 метров, пролетел вертолет. Эколог акцентирует на том, что такие маневры категорически запрещены законом.

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«К какому роду войск принадлежит, опознать сложно. Какая необходимость такого низкого полета абсолютно неведомо. Администрацию нацпарка никто не информировал. Своим мощнейшим шумом он влетел в тысячные стаи птиц, распугал и заставил улететь с мест кормежки и отдыха несколько тысяч мигрирующих птиц, в том числе и занесенных в Красную книгу Украины», - написал Русев.

Он разместил фотографии вертолета и просит людей помочь распознать технику, «для принятия мер».

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.