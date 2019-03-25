Зоозащитники надеются на принятие закона о запрете цирков с животными по всей Украине

На сегодняшний день в парламенте зарегистрированы два законопроекта, которые поддерживают защитники животных, тогда как законопроект № 9453, где субъектом права законодательной инициативы выступает Кабмин, защитники животных называют «зоофашистским».

Зоозащитники надеются на принятие закона о запрете использовать животных в цирковых представлениях по всей Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

По словам Серпинской, 19 марта произошло значимое событие - Окружной административный суд Киева закрыл дело, которое инициировали циркачи, требуя отмены решения Киевского городского совета о запрете в Киеве передвижных цирков-шапито с животными. Таким образом, решение Киевсовета от 9 ноября 2017 года о запрете передвижных цирков с животными будет действовать в Киеве и дальше.

Она подчеркнула, что это решение суда стало результатом длительной борьбы зоозащитников за права животных. «К сожалению, сейчас в Украине жестокое обращение с животными до сих пор является нормой, а общество даже не воспринимает издевательства и убийство животных как преступление. Люди, посещая цирки, дельфинарии, зоопарки, не задумываются над тем, как живут животные в неволе, как их можно было заставить выполнять то, что мы видим на арене. Никто не задумывается над тем, что цирк - это жестокое развлечение, основанное на насилии над животными. Цирк с использованием животных - это систематическое насилие над животными», - подчеркнула Серпинская.

По ее словам, чтобы заставить животное выполнять несвойственные ему действия и трюки, применяются жестокие методы дрессуры - избиение, оставление без воды и пищи, электрошок, чем животное в прямом и переносном смысле «ломают».

«А в передвижных цирках-шапито к пыткам дрессуры добавляются страдания от непрерывных перевозок - животных перевозят в душных, невентилируемых вагонах, раскаленных летом и обледенелых зимой; в тесных клетках, где животные не могут иногда не то что лечь, даже стоять в полный рост, без воды и пищи», - отметила зоозащитница.

Она также отметила, что издевательству над животными должен быть положен конец не только в Киеве, а по всей Украине.

По словам Борейко, сейчас уже около 45 стран в мире, из которых ориентировочно 20 - в Европе, полностью или частично запретили использование животных в цирках. «В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые подготовили зоозащитники, где будет полный запрет на любые цирки с животными в Украине. Мы хотим, чтобы было как в большинстве стран Европы», - сообщил Борейко, уточнив, что речь идет о законопроектах № 9453-1 и № 10176.

В то же время Борейко заявил, что есть еще один зарегистрированный в парламенте законопроект, который позиционируется как долженствующий защищать животных, но зоозащитники требуют отозвать документ.

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«Господин Семерак (министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак - УНИАН) не так давно наработал, зарегистрировал и пропиарил законопроект № 9453. Законопроект проведен через Кабинет министров и у него есть все шансы уже на этой сессии стать законом. Семерак рассказывает, что этим законопроектом запрещается использование животных в цирках - это ложь. Потому что, во-первых, запрещается это через 5 лет, во-вторых, запрещаются не все животные, а только дикие. И запрещается не использование в цирках, а только запрещаются «зрелищные мероприятия». Ну а циркачи будут называть выступления животных, например, «научно-популярное мероприятие» или по-другому, и тогда ни экоинспекция, ни зоозащитники не смогут наказать эти цирки. Более того, разрешено животных в цирке содержать - там нет запрета. Более того, разрешено животных в цирке дрессировать. Это подмена. Тем более, эти 5 лет могут быть изменены и продлены и на 10 лет и больше», - заявил Борейко.

Также он уверяет, что все запреты, прописанные в законопроекте № 9453, можно обойти. «И я уже не говорю о том, что из термина «жестокое обращение с животными» изымаются три действия: использование животных в охоте, в рыбалке, в сельском хозяйстве. То есть фермы пушно-меховые, фуа-гра - все выходит из-под действия закона», - заявил Борейко.

По его словам, объединенная группа зоозащитных организаций потребует от автора законопроекта № 9453 встретиться с ними и отозвать данный «зоозащитный» законопроект, который таковым на самом деле не является и который зоозащитники называют «зоофашистским».

Зоозащитники в очередной раз подчеркнули, что они не выступают против цирков в целом, а против только тех цирков, где используют животных.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2017 года Киевсовет принял решение "О прекращении размещения заезжих передвижных цирков-шапито с животными на территории города Киева". В частности, Департаменту городского благоустройства КГГА рекомендовалось не предоставлять согласие на размещение цирков с животными в столице.

Как отметили в Киевсовете, законом «О защите животных от жестокого обращения» запрещены создание передвижных зверинцев и дрессировки животных с применением насилия, но пока он не запрещает деятельность передвижных цирков-шапито.

В 2018 году представители цирков с животными обратились в суд с требованием отменить решение Киевсовета.

19 марта 2019 года зоозащитники сообщили, что судебный иск был отозван.