В Эстонии спасли из ледяной реки волка, приняв его за собаку (фото)
03:24, 23 февраля 2019Спасение видов
97 0
После лечения волка отпустили на свободу, надев на него радиомаяк по просьбе Агентства окружающей среды.
В Эстонии мужчины спасли собаку из заледеневшей реки. Оказалось, что это волк / Фото: Эстонская ассоциация защиты животных
Рабочие находились на плотине Синди, когда увидели полузамерзшего "пса". Прорвавшись через лед и достав животное, они сразу повезли его в ветклинику.
Читайте такжеВ Сиднейской опере заработал собачий патруль (видео)
Только там они узнали, что спасли волка. В Эстонской ассоциации защиты животных объяснили спокойное поведение хищника его низким кровяным давлением из-за обморожения.
"Он был спокоен и даже спал у меня на коленях. Когда я хотел вытянуть их, он на секунду поднял голову", - говорит Рандо Картсепп, один из спасителей.
После лечения волка отпустили на свободу, надев на него радиомаяк по просьбе Агентства окружающей среды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter