В Эстонии спасли из ледяной реки волка, приняв его за собаку (фото)

После лечения волка отпустили на свободу, надев на него радиомаяк по просьбе Агентства окружающей среды.

Рабочие находились на плотине Синди, когда увидели полузамерзшего "пса". Прорвавшись через лед и достав животное, они сразу повезли его в ветклинику.

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Только там они узнали, что спасли волка. В Эстонской ассоциации защиты животных объяснили спокойное поведение хищника его низким кровяным давлением из-за обморожения.

"Он был спокоен и даже спал у меня на коленях. Когда я хотел вытянуть их, он на секунду поднял голову", - говорит Рандо Картсепп, один из спасителей.

После лечения волка отпустили на свободу, надев на него радиомаяк по просьбе Агентства окружающей среды.