Синицы стали убивать других птиц из-за изменений климата

Ученые подвели итоги 10-летнего наблюдения за поведением гнездящихся птиц разных видов.

Учёные из Нидерландов, наблюдая за большими синицами и мухоловками-пеструшками, раньше не пересекавшимися по времени гнездования, стали находить убитых мухоловок. Об этом пишет National Geographic.

Дело в том, что синицы откладывают яйца с первыми признаками весны, а затем их опустевшие гнезда занимают мухоловки, вернувшиеся после зимовки в Африке чуть позже. Но с 2007 года впервые обнаружили в гнезде синицы мёртвую мухоловку, убитую в жестокой схватке. Мозг птицы был выклеван. С тех пор в двух голландских национальных парках следили за обеими породами птиц на протяжении 10 лет.

Первоначальная гипотеза учёных, что это синицы стали убивать мухоловок из-за мест для гнездования, подтвердилась: убийцами мухоловок действительно являются синицы, а причина связана с климатическими изменениями.

Читайте такжеУченые выяснили, когда кенгуру научились прыгать

В связи с более тёплыми зимами многочисленные синицы сейчас немного запаздывают с кладкой яиц. А мухоловки наоборот, стали прилетать чуть раньше, перестроив свои биологические часы с учетом роста температуры. Из-за этого их сезон размножения стал пересекаться с синицами. Раньше мухоловки занимали уже опустевшие гнёзда синиц.

В результате не найдя таковых, мухоловкам пытаются проникнуть в скворечники, занятые синицами, а те, в свою очередь, дают жесткий отпор.

Учёные считают, что в настоящий момент более агрессивное поведение синиц пока не оказывает большого влияния на численность популяции мухоловок. Но чем сильнее будет меняться климат, тем раньше мухоловки начнут возвращаться с зимовки. В более тёплых зимах будет выживать больше синиц. А значит, более сильные синицы начнут выживать мухоловок. Велика вероятность, что скоро природа не сможет прокормить эти виды птиц одновременно и тогда мухоловки могут исчезнуть.