Дания решила построить стену против диких кабанов

На границе между Данией и Германией началось строительство полутораметрового забора, чтобы предотвратить попадание на территорию Дании диких зараженных африканской чумой свиней.

Для защиты дикого и домашнего поголовья свиней Дании от угрозы распространения африканской чумы свиней правительство североевропейской страны решило соорудить 1,5-метровый забор на границе с Германией.

Сооружение защитного ограждения началось в понедельник, 28 января. Предполагается, что забор на полметра будет зарыт в землю, чтобы предотвратить возможность диким животным рыть под ним землю, передает DW.

Работы по сооружению защитного забора планируется завершить до конца этого года. Сводный забор будет длиной в 70 километров и будет иметь не менее 20 пунктов пропуска на транспортных путях, соединяющих обе страны.

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Для Дании свиноводство - очень важная отрасль животноводства. Страна, по официальным данным, в 2016 году экспортировала свиней и свинины на сумму более четырех миллиардов евро в пересчете. Поэтому правительство в Копенгагене планирует защитить местных свиней, в том числе и диких, от смертельной для этих животных болезни. О планах возвести защитное ограждение на границе с Германией в Копенгагене упоминали еще весной 2018 года. Сейчас на территории Германии африканской чумы свиней не зафиксировано, однако риск ее распространения в стране является высоким. До сих пор болезнь регистрировали прежде всего в Польше, Венгрии, Чехии и балтийских странах. Осенью 2018 года стало известно о случаях инфицирования диких свиней в Бельгии, в 60 километрах от границы с ФРГ.