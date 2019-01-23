В США случайно нашли чрезвычайно редкого лобстера-долгожителя с необычным окрасом (фото)

Лобстера назвали Ева и ее отдадут в Национальный аквариум города Балтимор.

Владелец рыбного магазина из города Силвер-Спринг, штат Мэриленд, США, по имени Николас нашел в новой поставке очень редкое животное, самку лобстера с желтыми, оранжевыми и черными пятнами.

Он назвал ее Ева и сообщил о находке в администрацию Национального аквариума в Балтиморе. Об этом пишет "Новое время".

Когда Николас обнаружил Еву он даже не подозревал, насколько она редкое животное, и хотел оставить ее в своем магазине.

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Биолог из аквариума, увидев пятнистую Еву, был шокирован. Обычно лобстеры с такой окраской долго не живут, потому что по ней их легко находят хищники. А Еве удалось прожить предположительно от 5 до 7 лет.

Сейчас она находится в Силвер-Спринге, но Николас планирует отдать ее в Национальный аквариум Балтимора. Также ею заинтересовались в аквариумах Джорджии и Атланты.

Как пишет ABC со ссылкой на Университет Мэна, такая расцветка попадается один раз на 30 миллионов особей. Еще более редкие - лобстеры с двойным цветом и прозрачные.