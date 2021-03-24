Ежегодно миллионы людей во всем мире покидают свои дома из-за наводнений.

Глобальное потепление приведет к массовым миграциям населения из зон наводнения.

Такой прогноз дают ученые в своем исследовании, опубликованном в Environmental Research Letters, передает Naked Science.

Ежегодно миллионы людей во всем мире покидают свои дома из-за наводнений. Предыдущие исследования показали, что риск речных наводнений, как ожидается, изменится в результате глобального потепления и его воздействия на гидрологический цикл.

С 2008 года стихийные бедствия привели к перемещению 288 миллионов человек по всему миру, что в три раза больше, чем миграции, произошедшие в результате вооруженных конфликтов. Основная причина переселения - наводнения.

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Новое исследование международной группы ученых из Швейцарии, Германии и Нидерландов показало, что как глобальное потепление, так и изменение численности населения, по прогнозам, приведут к значительному повышению риска миграций, вызванных наводнениями. Это будет происходить в ближайшие десятилетия.

Как выяснилось, если изменение климата пойдет в соответствии с Парижским соглашением, а численность населения останется на нынешнем уровне, миграции людей из зон наводнений будут расти примерно на 50 процентов на каждый градус повышения температуры на планете.

Если же добавить в моделирование данные о прогнозируемом росте населения, риск миграций к концу столетия должен вырасти на 350 процентов.

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Автор: Денис Прядко