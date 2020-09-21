Среди участников гонки – научные сотрудники Ботанического центра охраны доктора Сесилии Ку.

На Тайване «охотники» за растениями участвуют в своеобразной гонке за редкими видами, пока они не исчезли.

Читайте такжеВ кенийский нацпарк впервые за 8 лет вернулись целые стаи розовых фламинго (фото, видео)Среди участников гонки – ученые и научные сотрудники Ботанического центра охраны доктора Сесилии Ку.

Один из них – Хун Синь-цзе рассказал, что начал собирать растения еще в школе:

«Раньше я не думал, что это так важно. Но с тех пор, как я начал работать в природоохранном центре, я понял, что многие растения исчезли. И если вы не сохраните остальные должным образом, возможно, в будущем вы больше не сможете их найти».

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Автор: Катерина Шварц