Эпизоотическая ситуация по гриппу птицы на территории области определена как угрожающая.

В Тернополе в зооуголке парка "Топильче" погибли лебеди. Причиной стал птичий грипп.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпотребслужбы в Тернопольской области, всего погибли три лебедя-шипуна, одна казарка и одна мускусная утка.

Читайте такжеСотни птиц в заповеднике "Аскания-Нова" погибли в муках от сильного яда: подробности расследования (видео)В Ивано-Франковской лаборатории, которая уполномочена на проведение соответствующих исследований в областях Западного региона Украины, подтвердили, что причиной гибели птицы стал птичий грипп.

Во время эпизоотического расследования специалисты установили, что водоплавающая птица из зооуголка, где кроме перечисленных видов содержатся также гуси холмогорской и крупной серой пород, длительное время находилась на водоемах гидропарка и контактировала с дикой перелетной птицей. Поэтому инфицирование птиц зооуголка, очевидно, произошло от дикой перелетной птицы.

Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии на территории зооуголка ввели карантин, определили зоны защиты. На заседании комиссии также решили осуществлять постоянный контроль за состоянием здоровья птицы в индивидуальных хозяйствах населения.

"При обнаружении признаков заболевания гражданам нужно немедленно сообщить в Главное управление Госпродпотребслужбы, чтобы оно провело отбор патматериала для проверки на грипп. Нам необходимо выявить все случаи и ликвидировать их максимально быстро", – отметил во время заседания заместитель председателя ТОГА Игорь Гайдук.

Члены комиссии определили эпизоотическую ситуацию по гриппу птиц на территории города Тернополя как неблагополучную, а на территории области – как угрожающую.

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Автор: Андрей Вацик