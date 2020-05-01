В Чернобыльской зоне тлеют торфяники
В Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пожарі в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализовані.
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«По состоянию на 7:00 1 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников», - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 203 человек и 65 единиц техники.
Отмечается, что радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.
Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. Сгорели десятки гектаров леса.