Все источники огня в Чернобыльской зоне ликвидированы – Аваков

На данный момент, по словам Авакова, идет работа спасателей по тлеющим торфяникам.

Все источники огня в Чернобыльской зоне ликвидированы.

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Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита», - написал Аваков.

Также он поблагодарил спасателей и лесников за работу.

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились.

По состоянию на 07:00 26 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пней, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем.