Ему повезло, ведь обычно животные гибнут в таких пожарах.

Во Львовской области спасатели во время ликвидации пожара сухой травы спасли зайчонка.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным происшествиям во Львовской области.

"Обычно, во время таких пожаров неизбежно гибнут животные. Этому маленькому зайчонку повезло. Его вытащили из огня спасатели 50-го Государственного пожарно-спасательного поста г. Бибрка во время тушения пожара сухой травы в с. Книсело Львовского района", - говорится в сообщении.

Животное отвезли в пожарную часть, сейчас о не заботятся спасатели.

Отмечается, что в Украине значительно возросло количество пожаров в экосистемах - только за сутки во Львовской области ликвидировали 87 таких возгораний.

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