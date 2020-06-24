В Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро - экоактивистка (фото)

Озеро было популярным местом среди туристов.

В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое.

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Об этом в Facebook сообщила экоактивистка Янина Лучейко.

«В Верховине, поселок Кривец, произошло три оползня. Один оползень полностью перегородил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Оползень прошел недалеко от жилого дома. Исчезло небольшое карпатский озеро Кривое. Два оползня прошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош ... », - рассказала она.

По информации Лучейко, это озеро образовалось в 2008 году также во время паводка.

«Тогда оползень перекрыл поток, давая жизнь новой естественной локации», - отметила экоактивистка.

Справка. Озеро Кривое в Верховинском районе Ивано-Франковской области образовалось в июле 2008 года в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка. Тогда обвал перекрыл горный поток Кривец. За короткое время вода заполнила долину потока и образовала горное озеро в форме латинской S.

Новое озеро в Карпатах назвали Кривое. Его размеры были следующими: длина (от начала до плотины) - 370 м; ширина (в самом широком месте) - 50 м; глубина озера (в самом глубоком месте) - 10 м. Ширина плотины - 70 м.

Озеро было туристической аттракцией.

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