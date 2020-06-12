Зеленский предложил Швеции построить в Украине мусороперерабатывающие заводы

Стефан Лёвен подтвердил приглашение президенту Украины посетить Швецию, как только это станет возможным после завершения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

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Отмечается, что президент предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.

В свою очередь Лёвен подтвердил приглашение президенту Украины посетить Швецию, как только это станет возможным после завершения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует увеличить объемы отходов, которые перерабатываются в 5 раз за следующие 5 лет.

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