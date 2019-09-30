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Правительство планирует увеличить в пять раз объемы перерабатываемого мусора

16:21, 30 сентября 2019
Экология
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Правительство увеличит в пять раз объемы мусора, перерабатывается / фото УНИАН

Об этом говорится в программе действий правительства, текст которого появился на сайте парламента, передает Громадське.

Отмечается, что сейчас в Украине перерабатывают лишь 3% бытовых отходов. К 2025 году оно должна вырасти до 15%.

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"Мы изменим доминирующий способ обращения с бытовыми отходами, которым до сих пор остается их вывоз и захоронение на полигонах и свалках", - сообщают в Кабмине.

Там отмечают, что планируют стимулировать инвестиции в сферу переработки отходов в Украине. Параллельно с этим правительство усилит контроль за привлечением к ответственности нарушителей законодательства в сфере обращения с отходами.

"Как следствие, вместо вреда окружающей среде должен появиться эффективный рынок обращения с отходами", - отмечают в Кабмине.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина оказалась среди 10 стран с наибольшим объемом мусора на жителя по версии агентства 24/7 Wall Street.

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Теги: #мусор#переработка мусора#мусор в Украине