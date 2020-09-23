На Херсонщине пылают Днепровские плавни. Пожары в труднодоступных для пожарных местах вспыхивают уже несколько дней подряд в разных районах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Нынешний пожар зафиксировали накануне вечером работники национального парка "Нижне-Днепровский". Горели камыш и деревья, а огонь подходил к парку от дачных усадеб. Таким образом, возможной причиной пожара может быть сожжение сухостоя.
"Чтобы отсечь стихию от человеческих жилищ, весь вечер и ночь пламя тушили с помощью единственного в области пожарного катера. В настоящее время, говорят спасатели, огонь дачным домам уже не угрожает", - говорится в сюжете.
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