Лебеди - дикие животные, поэтому надо быть осторожными с ними.

Во Львовской области, в Городке, почти сотня пернатых поселилась на местном озере.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Птицы зимовали там не один год, но на этот раз из-за сильных морозов озеро покрылось льдом. Лебеди не улетели на другой водоем, потому что привыкли, что там их кормят люди, и начали замерзать.

Но этого делать нельзя, говорят орнитологи, потому что лебеди - дикие птицы и пищу должны искать сами: водоросли и рыбу. Если их кормить, то очень легко можно приручить. А как ударят лютые морозы, лебеди не улетят на другой водоем.

А еще лебеди гибнут от пищи, которую им дают люди. Чаще всего пернатым предлагают хлеб, а это для них медленная смерть, утверждают орнитологи.

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Автор: УНИАН