Владельцы лошадей говорят, что животные приболели.

В Садках Кременчугского района местные жители обнаружили еле живых лошадей. По словам жителей, один конь погиб, еще трое находятся в ужасном состоянии.

Читайте такжеВ парке "Беремицкое" после контакта с посетителями умер детеныш муфлонаФото и видео животных опубликовали в телеграмм-канале "Х* Кременчуг", передает ТСН. "Живодерство в Садках. Хозяева привязали цепями за шею лошадей, морили голодом, не поили и не кормили. Один конь умер от голода, трое в предсмертном состоянии. Ранее в декабре 2020 года от них убежал пони и попал под машину, лечить отказались, вызвали мясников", — сообщают авторы поста.

В пресс-службе Нацполиции Полтавской области ТСН рассказали, что о ситуации с животными узнали во время мониторинга соцсетей. Никаких заявлений по этому поводу они официально не получали.

"Полиция внесла сведения в Единый учет и именно сейчас правоохранители занимаются изучением этой ситуации. Проводится проверка документации на животных у владельцев лошадей. Известно, что лошадей арендовали женщины из другой области. Предварительно, хозяева объясняют, что лошади были в болезненном состоянии и они, вроде бы их лечили", — прокомментировал представитель Нацполиции Полтавсьвои области Юрий Сулаев.

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Автор: Ирина Погорелая