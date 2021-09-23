За сутки в Усть-Тарке замертво упали 300-400 ворон. При этом другие птицы не пострадали.

В Новосибирской области (Россия) произошла массовая гибель ворон.

Новость об этом появилась в паблике новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте", передает "Сиб.фм.

По их данным, за сутки в Усть-Тарке замертво упали 300-400 ворон. При этом другие птицы не пострадали.

"Скорее всего, речь идёт об отравлении, но чем отравлены птицы – пока непонятно", – рассказали в "АСТ-54".

Мистическое явление местные жители даже сравнили с началом апокалипсиса. Они признались, что им стало страшно, и вспомнили популярные фильмы, в которых было что-то подобное.

"Во "Тьме" тоже все началось с массовой гибели птиц. И в Библии тоже", "Вообще, это не смешно. Скоро и нас не хуже ворон уничтожат, раз прививаться не хотят", "Мне стало страшно", "Мистика", - писали сибиряки.

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Отравление краснокнижных журавлей в "Аскании-Нова"

На Херсонщине полиция расследовала факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова". В течение недели там погибло около 185 серых птиц.

Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая рассказала, что на Херсонщине могут погибнуть все молодые серые журавли.

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна - это природоохранное научно-исследовательское учреждение, которое обеспечивает сохранение крупнейшего в Европе участка типчаково-ковыльной степи.

Автор: Денис Прядко