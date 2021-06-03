В Великодимерской ОТГ Броварского района Киевской области введена система раздельного сбора отходов и построена сортировочная линия при поддержке Фонда Кока-Кола.

Жители Великодимерской ОТГ переходят на раздельный сбор отходов. Всеукраинская Экологическая Лига при финансовой поддержке фонда Кока-Кола в тесном сотрудничестве с громадой запустила проект по устойчивому управлению отходами в 12-ти населенных пунктах Великодимерской ОТГ.

Для многоквартирных домов и коммунальных учреждений Великодимерской ОТГ было приобретено и установлено 35 контейнеров объемом 1,1 м3 для различного типа материалов. Жители частных домов получили 10 000 специальных пакетов для раздельного сбора отходов, которые можно бесплатно сдать на переработку, таким образом уменьшая объем мусора с платной утилизацией. Плата за вывоз взимается только за неотсортированные отходы домохозяйств, что позволяет жителям ответственно управлять количеством образуемых отходов. В рамках проекта Всеукраинская Экологическая Лига также провела информационную образовательную кампанию и конкурс «Новые пластиковые сокровища» среди 22-х школ в 12-ти насаленных пунктах громады.

Раздельный сбор отходов имеет смысл лишь тогда, когда в дальнейшем отсортированные материалы (стеклобой, макулатура, полимеры разных типов) будут попадать на переработку в виде вторичного сырья. Новая сортировочная станция будет разделять их на 8 фракций и отправлять на соответствующие перерабатывающие предприятия: бумажно-картонный комбинат, Стеклозавод и фабрики по изготовлению полимерных изделий. Сортировочная линия создает 8 новых рабочих мест и имеет суточную мощность сортировки 180 м3. Это первая сортировочная станция на Броварщине. Председатель Великодимерской ОТГ Анатолий Борисович Бочкарев сообщил, что выступает за сотрудничество с другими ОТГ района.

«Введение раздельного сбора отходов с их досортировкой на нашей мощной линии – это вступление в новую эру для нашей громады, это возможность предоставлять услуги нашим соседям по досортировке собранных отходов и пример совместной работы со всемирно известной компанией Кока-Кола на благо наших людей», – сообщил он.

Директор по связям с общественностью и государственными учреждениями «Кока Кола Бевериджиз Украина» Андрей Бублик прокомментировал:

«Мы рады, что Всеукраинской Экологической Лиге удалось начать раздельный сбор вторичного сырья и открыть первую сортировочную станцию на Броварщине. Этот проект является хорошим примером внедрения европейской модели управления отходами упаковки. Именно такой подход продвигает организация расширенной ответственности производителей, одним из основателей которой является наша компания».

Кока-Кола поставила себе цель к 2030 году собирать и перерабатывать в мире столько же упаковки, сколько она выпускает на рынок.

О «Кока-Кола Бевериджиз Украина»

ИП «Кока-Кола Бевериджиз Украина» — лидер украинского рынка безалкогольных напитков, что входит в Coca-Cola HBC Group, ведущий ботлер продукции The Coca-Cola Company с объемом продаж свыше 2 миллиарда условных упаковок продукции. Компания работает в 28-ми странах мира и обслуживает примерно 595 млн потребителей. Coca-Cola HBC предлагает широкий выбор безалкогольных напитков в различных категориях: сладкие газированные напитки, соки, вода, спортивные и энергетические напитки, чай и кофе. Компания придерживается принципов устойчивого развития с целью создания ценностей для своего бизнеса и для общества. Эта политика предусматривает удовлетворение потребностей потребителей в выборе безалкогольных напитков, поощрения открытых рабочих отношений, ведения бизнеса в условиях бережного отношения к окружающей среде и осуществление вклада в социально-экономическое развитие местных громад.

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Автор: Иван Бойко