На мариупольском комбинате Ильича для мониторинга качества воздуха установили специальные подфакельные датчики.

Успешный опыт мариупольского Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, принадлежащего группе компаний «Метинвест», по снижению вредных выбросов в воздух в разы благодаря установленным за средства предприятия подфакельным датчикам, может лечь в основу действенной системы мониторинга качества воздуха по международным стандартам по всей стране.

Об этом в интервью изданию «Фокус» заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

«Наверное, уже пять лет Донецкая область системно работает над этим вопросом, глава местного департамента экологии поставил себе задачу и выполняет ее. Кстати, в Мариуполе на Комбинате имени Ильича есть подфакельные датчики, подключенные к корпоративной системе. Я видел данные этих датчиков, они показывают уменьшение выбросов с 500 до 20 единиц мелкодисперсной пыли после реконструкции системы пылеочистки. Хотим, чтобы такие датчики были на всех предприятиях, работаем над тем, чтобы объединять их в один реестр выбросов и переносозагрязнителей, как это делается в европейской практике», – отметил Абрамовский.

При этом министр констатировал, что выделенные в 2020 году средства на создание системы мониторинга качества воздуха в итоге были перераспределены с учетом пандемии коронавируса.

«В нынешнем году нам выделили деньги из госбюджета на создание системы мониторинга, на эти цели мы планировали использовать около 100 млн грн. Однако бюджет перераспределили в связи с пандемией коронавируса и деньги у нас забрали. На следующий год мы снова запросили 200 млн грн на мониторинг, надеюсь, деньги выделят. Министерство и местные органы власти готовы к тому, чтобы на условиях софинансирования построить современную европейскую систему мониторинга качества воздуха», – заявил он.

При этом Абрамовский прогнозирует, что при правильном подходе и должном финансировании действенную систему мониторинга качества воздуха в Украине можно было б создать за 5 лет.

«Если все будет в порядке с финансированием, то первую часть работы сделаем в следующем году. На самом деле, 200 млн грн не так и мало. За пять лет можно будет сделать систему с плотным покрытием по всей стране. Вдобавок нам надо проанализировать те датчики, которые уже работают. Если они отвечают стандартам, их тоже можно подключить. Нам нужно делать систему правильно, чтобы она была верифицированной, вызывала доверие у экспертов, чиновников и украинцев», – отметил министр.

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Автор: УНИАН