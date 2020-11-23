Для сокращения выбросов до нуля, нужна полная трансформация промышленности, энергетики и транспорта.

Промышленный спад из-за коронавирусных ограничений по всему миру не привел к уменьшению содержания парниковых газов в атмосфере.

Читайте такжеУченые исследовали влияние животных на людей во время карантина и пришли к странным выводамОб этом сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО). «Двуокись углерода остается в атмосфере веками, а в океане еще дольше. В последний раз на Земле наблюдалась сопоставимая концентрация CO2 3-5 млн лет назад, когда температура была на 2-3°C больше, а уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сейчас. Но там не было 7,7 млрд жителей»,— сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. По его мнению, пандемия не решила проблему изменения климата.

Для сокращения выбросов до нуля, считает Таалас, нужна полная трансформация промышленности, энергетики и транспорта.

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В середине октября группа ученых из Китая, Франции, Японии и США опубликовала исследование, в котором отмечалось, что в первом полугодии 2020 года выбросы углекислого газа снизились на 8,8%.

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Автор: УНИАН