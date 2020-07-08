Полиция возбудила три уголовных дела по пожарам в Луганской области (видео)

В Луганской области из-за масштабного пожара определена чрезвычайная ситуация регионального уровня.

Пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, который бушевал 6 и 7 июля, предварительно классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Об этом говорится в сообщении Луганской облгосадминистрации на странице в Facebook со ссылкой на председателя облгосадминистрации - руководителя областной военно-гражданской администрации, председателя региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сергея Гайдая.

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Глава области дал ряд поручений по оценке потерь населения для дальнейшей выплаты компенсаций из госбюджета. В частности, должны быть составлены дефектные акты о пожаре, справки об ущербе, нанесенном чрезвычайной ситуацией, а также списки лиц, имеющих прописку в пострадавших домах.

Гайдай также поручил обеспечить подвоз детей, которые завтра будут сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку, в Северодонецке и Новоайдаре.

Как доложил начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик, реальная угроза возобновления пожара не усматривается.

Лесная охрана постоянно осуществляет обход территорий и контролирует ситуацию. Сейчас силы ГСЧС, которые прибыли на помощь луганским спасателям, будут работать до полной ликвидации пожарной опасности.

«Полиция также останется патрулировать пострадавшие населенные пункты, пока того потребует ситуация», - об этом заявил начальник ГУНП в Луганской области Сергей Колесник. Он также отметил, что Нацполицией зарегистрировано 149 сообщений о возгорании.

«Возбуждено три уголовных дела, в том числе по возможному факту поджога», - говорится в сообщении Луганской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниново Новоайдарского района.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

По состоянию на утро 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдались отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Президент Владимир Зеленский 8 июля утром заявил о пяти жертвах лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области.

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