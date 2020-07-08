Пожар на Луганщине не удается потушить самолетами из-за боевиков

К ликвидации пожара привлечены подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии и дополнительные силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Масштабный лесной пожар в Луганской области не могут ликвидировать самолетами из-за того, что боевики не могут гарантировать соблюдение «режима тишины».

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на соответствующее заявление председателя ОГА Сергей Гайдая.

«К сожалению, та сторона, в которой просили режим тишины, ничего нам не подтвердила», – сказал он.

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Сейчас в пожарах погибло 5 человек, около 30 находятся в больницах.

Как сообщал УНИАН, днем 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района возник пожар на площади около 50 га, в том числе верховой - 20 га. Вчера утром пожар был локализован на площади около 85 гектаров.

В связи с порывистым ветром и высокой температурой воздуха (+ 38°С) огонь распространился на с. Смоляниновое. В этом селе огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов.

К ликвидации пожара привлечены подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии и дополнительные силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Вечером глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что площадь пожара в настоящее время составляет около 100 га. По его словам, полицейские посещают дома и проводят эвакуацию жителей, однако люди преклонного возраста не хотят покидать свои жилища.

Также огнеборцы ликвидируют пожар вблизи с. Капитановое Новоайдарского района, площадь которого (верховой) составляет около 40 га.

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