Пролетел 160 км без единого взмаха крыльями: ученые рассказали о кондоре-рекордсмене

Для длительного парения кондоры используют восходящие потоки воздуха.

Андский кондор тратит лишь 1% времени полета на взмахи крыльями, выяснили специалисты британского Университета в Суонси — все остальное время он парит за счет восходящих потоков воздуха.

О своем открытии исследователи рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Андский кондор — самая тяжелая птица в мире, способная парить. Масса его тела достигает 15 кг, а размах крыльев — трех метров. Исследователи закрепили специальную аппаратуру на восьми кондорах, чтобы регистрировать каждый взмах их крыльев. Всего ученые записали более 250 часов полета.

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К удивлению исследователей, птицы тратили лишь 1% своего времени на взмахи крыльями. Все остальное время они парили. Один из кондоров пролетел 160 км, не взмахнув крыльями ни разу.

Для длительного парения кондоры используют восходящие потоки воздуха, поясняют исследователи. Андские кондоры — падальщики, и им приходится проводить в полете долгие часы в поисках пищи. Благодаря парению им удается преодолевать большие расстояния, сводя нагрузку на крылья к минимуму.

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