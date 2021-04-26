Учитывая сложность работ и специфические требования к материалам, из ряда международных металлургических компаний выбор пал на горно-металлургическую группу «Метинвест».

Один из крупнейших в мире производителей стальных конструкций - итальянская компания Cimolai, которая выступила субподрядчиком строительства стометровой арки безопасности над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, выбрала для работы металл украинской горно-металлургической группы «Метинвест» из-за гарантий необходимого качества и способности поставить продукцию в сжатые сроки.

Об этом говорится в материале УНИАН со ссылкой на слова менеджера проекта компании Cimolai Федерико Тоси.

«Мы выбрали «Метинвест», потому что компания смогла соблюсти все особые требования, спецификацию и гарантировать своевременные поставки материала», - сказал Тоси.

Он отметил, что создание конструкций для этого объекта стало для компании уникальным проектом из-за множества ограничений.

«Мы были обязаны соблюсти украинские и европейские стандарты. Дополнительно были выдвинуты особые требования к стали: ограничения по химическому составу, в частности, по содержанию фосфора и серы», - отметил Тоси.

Читайте такжеКак украинская сталь укротила атомОн сообщил, что в проекте использовано более 30 тысяч тонн металлоконструкций, а габариты самой конструкции – 257 метров в ширину (более двух футбольных полей), 162 метра в длину и 110 метров в высоту. Сооружение защищено оболочкой из нержавеющей стали. Саму конструкцию держат два мостовых крана, каждый из которых размером с крупный пассажирский самолёт.

Тоси сообщил, что Cimolai изготовила основные и временные металлоконструкции, которые доставили в Одессу по морю на 18 судах, а затем из порта перевезли на площадку станции в Чернобыле. Учитывая радиацию, все металлоконструкции собирались на земле – в 300 метрах от поврежденного реактора.

После предварительной сборки арки подняли на десять временных башен. Затем конструкция была надвинута на поврежденный реактор. Она стала крупнейшим в мире подвижным наземным сооружением.

Поэтому, как отметил Тоси, учитывая сложность работ и специфические требования к материалам, из ряда международных металлургических компаний, которые были способны обеспечить Cimolai металлом для создания подобных конструкций, выбор пал на горно-металлургическую группу «Метинвест», которая гарантировала необходимое качество и сроки поставок.

Справка УНИАН. 26 апреля 1986 года в 01:24 произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Данная техногенная катастрофа является наибольшей за всю историю мировой ядерной энергетики по количеству погибших и пострадавших, выбросу радиоактивных веществ и экономическому ущербу.

Для изоляции разрушенного энергоблока в ноябре 1986 года был построен объект «Укрытие» (более известный как саркофаг).

После этого ЧАЭС продолжала свою эксплуатацию до декабря 2000 года, когда был остановлен последний работающий энергоблок №3.

Всего за все время своей работы ЧАЭС сгенерировала 308,8 млрд кВт-ч электроэнергии.

Для дальнейшего предотвращения выброса РАО в атмосферу было принято решение о строительстве нового безопасного конфайнмента (НБК).

29 ноября 2016 года компания Novarka завершила процесс надвигания НБК и его монтажа над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Стоимость строительства арки составила более 1,5 млрд евро, а срок эксплуатации - 100 лет.

По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции по сравнению с периодом до ее установления в проектное положение в 10 раз.

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Автор: Иван Бойко