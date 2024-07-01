Такое поведение называется "spyhopping".

Украинские полярники показали, как горбатые киты "шпионят" в Антарктике. Такое поведение также присуще косаткам.

Видео Анны Торгоненко опубликовали на странице Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook. Такое поведение называется "spyhopping", кит размещается вертикально или немного под углом, поднимая над поверхностью воды голову и глаза. Перед погружением он может разворачиваться на 90-180 градусов.

"Шпионаж" дает им возможность выяснить, что происходит вокруг, в частности - поинтересоваться исследователями в лодке. Отмечается, что это видео сняли именно в такой момент. Подобное поведение также можно наблюдать у косаток, которые проводят много времени, обследуя льдины в поисках тюленей и пингвинов.

Полярники анонсировали видео, на котором можно будет увидеть, как киты закручивают спирали из пузырьков во время охоты.

Киты в Антарктике

Изучение китов является одним из направлений работы ученых на украинской станции "Академик Вернадский". Ученые проводят их фотоидентификацию, записывают звуки и проводят отбор биопсий.

Ранее они сняли на видео прыжки молодого горбуна, которые называются breaching whale.

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