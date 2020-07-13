На всех пляжах Киева купаться пока не рекомендуется

В четверг-пятницу городские власти будут иметь новую информацию относительно показателей воды.

На всех столичных пляжах купаться пока не рекомендуется, поскольку в воде повышенные показатели содержания кишечной палочки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что на прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги, что является предупреждением, что купаться на них не рекомендуется.

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Кличко объяснил, что показатели проб воды ухудшилась в связи с сильными дождями, которые прошли в Киеве. Для возвращения показателей в норму нужно 3-4 дня.

"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут брать сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где - пока следует воздержаться от водных процедур. Поэтому, если хочется на пляж, то пока можно только загорать, любоваться красотой Днепра и играть в волейбол! После того, конечно, как наладится погода", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в столичном управлении Госпродпотребслужбы по итогам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах в столице сообщили, что вода на большинстве пляжей не соответствует санитарным требованиям. Отмечалось, что выявлены отклонения от требований, в частности превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки.

10 июля КГГА со ссылкой на КП "Плесо" сообщила, что на всех столичных пляжах купаться в ближайшие 3-4 дня не рекомендуют.

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