На входящем в "Метинвест" Северном ГОКе завершают проект по замене электрофильтров, в него инвестировали более 700 млн грн.

На сегодня начато строительство последнего из шести запланированных современных электрофильтров чешской компании ZVVZ-Enven Engineering, и уже сейчас закрыты все источники выбросов пыли.

Как отметили в "Метинвесте", электрофильтры работают в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Украины. Благодаря их установке сокращены выбросы при производстве окатышей до 50 мг/м3.

Читайте такжеШаг на пути к созданию экологически чистого предприятия: Южный ГОК в Кривом Роге закрыл агломерационный цехОтмечается, что на Северном ГОКе для борьбы с пылью в карьерах работает мощная водополивочная техника - это улучшает условия труда горняков и ещё более уменьшает техногенную нагрузку на окружающую среду.

Также на предприятии применяют ряд других мер для пылеподавления. Кроме того, для улучшения экологической ситуации в Терновском районе Северный ГОК использует зеленые технологии - высаживает деревья, кустарники и траву.

Гендиректор Северного ГОКа Андрей Скачков рассказал, что выбросы пыли по сравнению с 2020 годом уменьшились на 20%. Так, комбинат устанавливает эффективные газоочистки, применяет новые методы для пылеподавления и реализует ряд мероприятий для рационального использования производственных отходов, водных и земельных ресурсов.

"На выполнение мероприятий экологической программы компания "Метинвест" ежегодно инвестирует более 2 млрд гривен", - отметил Скачков.

Автор: Григорий Бондарь