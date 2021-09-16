В Киев прибыл комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс.

В Европейском союзе надеются на поддержку Украиной создания двух заповедных морских зон в Антарктиде.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс, который приехал в Киев с визитом.

"Сегодня мы обсудили с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским возможности спонсорства Украиной предложения Европейского союза по созданию двух новых крупномасштабных защитных морских зон в Антарктиде", - написал Синкявичюс.

"Я надеюсь, что Украина будет решительным сторонником наших усилий", - добавил еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что украинская арктическая станция "Академик Вернадский" получила оборудование для переработки пластиковых отходов, из которых будут изготавливать сувениры для туристов. Как рассказал начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба, на ледовом континенте нельзя оставлять мусор - научные сотрудники отдельно сортируют металл, стекло, пластик и картон, после чего вывозят это все на судне.

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Автор: Виталий Саенко