Побережье Антарктиды может зазеленеть из-за глобального потепления

Повышение температур способствует тому, что на антарктическом снегу распространяются водоросли, которые с потеплением начинают цвести.

Значительная часть Антарктиды покроется "зеленым снегом" из-за повышения глобальных температур, - считают ученые. Команда Мэтта Дэви из Департамента планетарных наук в Кембриджском университете использовала спутниковые данные и наземные наблюдения, чтобы создать масштабную карту цветения водорослей на Антарктическом полуострове, когда на континенте продолжается лето.

Как пишет Newsweek, о "цветном снеге" стало известно после экспедиций в Антарктиду в 1950-х и 1960-х годах. С того времени это явление изучали в нескольких местах. При этом, ученые обнаружили ряд видов водорослей. Они цветут на поверхности снега в более теплых регионах вдоль побережья, где температуры поднимаются выше нуля по Цельсию. Обычно цветение начинается в период с ноября до февраля. Оно сопровождается ростом уровня азота и фосфора.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые составили карту распространения водорослей, чтобы понять, как на них повлияют более теплые глобальные температуры в ближайшие десятилетия. Поскольку цветение водорослей поглощает углекислый газ через фотосинтез, понимание их реакции на глобальное потепление важно.

"Мы идентифицировали 1679 отдельных мест цветения зеленых водорослей на поверхности снега, которые вместе покрывают 1,9 квадратный километр, поедая 479 тонн углекислого газа в год", - сказал Дэви.

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Ученые обнаружили, что большинство мест цветения были расположены на небольших низинных островах, которые будут терять свой снежный покров летом из-за глобального потепления. Без снега водоросли не смогут зацепиться. Поэтому 62% цветения может быть утрачено. Однако, ученые обнаружили, что водоросли массово цветут и севернее, захватывая все большие территории в местах, где живут колонии птиц.

"Это расширение перевесит количество теряемой биомассы на малых островах. Таким образом, произойдет увеличение цветения водорослей из-за потепления на Антарктическом полуострове", - считают ученые.