Боевики перестали откачивать воду из шахт с ядерными капсулами.

Донбассу грозит экологическая катастрофа из-за того, что боевики перестали откачивать воду из шахт с ядерными капсулами на оккупированных территориях.

Об этом предупредил военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".

Он пояснил, что в ОРДЛО есть места хранения радиоактивных отходов и веществ, которые применялись во времена развития шахт.

"Когда грунтовые воды дойдут до этих уровней, то это может повлечь экологическую катастрофу в том смысле, что радиация может подняться на поверхность по грунтовым водам, и где произойдет утечка - этого сегодня сказать никто не может", - сказал эксперт.

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Для предотвращения таких катастроф, считает он, необходимо определить ответственную сторону.

"То, что мы войну называем войной, нам еще надо определить, с кем эта война. Тогда у нас появится ответственная сторона, на которую мы можем повесить всю ответственность за все происходящее на той территории. Оккупант, согласно Женевской конвенции, несет ответственность, начиная с самой территории и заканчивая населением на этой территории", - напомнил Жданов.

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Автор: Юрий Годован