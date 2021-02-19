Донбассу грозит экологическая катастрофа из-за того, что боевики перестали откачивать воду из шахт с ядерными капсулами на оккупированных территориях.
Об этом предупредил военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".
Он пояснил, что в ОРДЛО есть места хранения радиоактивных отходов и веществ, которые применялись во времена развития шахт.
"Когда грунтовые воды дойдут до этих уровней, то это может повлечь экологическую катастрофу в том смысле, что радиация может подняться на поверхность по грунтовым водам, и где произойдет утечка - этого сегодня сказать никто не может", - сказал эксперт.
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Для предотвращения таких катастроф, считает он, необходимо определить ответственную сторону.
"То, что мы войну называем войной, нам еще надо определить, с кем эта война. Тогда у нас появится ответственная сторона, на которую мы можем повесить всю ответственность за все происходящее на той территории. Оккупант, согласно Женевской конвенции, несет ответственность, начиная с самой территории и заканчивая населением на этой территории", - напомнил Жданов.
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